Сборная Египта была близка к сенсационному поражению от Мозамбика

Сборная Египта стартовала на Кубке африканских наций матчем с командой Мозамбика и уже на второй минуте повела, но дальше всё пошло наперекосяк. С передачи Мохамеда Салаха Мостафа Мохамед поразил цель примерно метров с 10. Еще раз сыграла эта парочка, уже в контратаке, но на сей раз удар пришелся во вратаря. Неприкрытый Трезеге атаковал и попал в левую штангу. После перерыва номинальные гости быстро перевернули игру. Витиньеш Вити после навеса с правого фланга головой отправил мяч впритирку с левой стойкой. Еще атака, проникающий пас на Клесио Бука, форвард убежал от обороны и реализовал выход один на один - 1:2 на табло. Хамди Фатхи мог и сравнять, но чуть не повезло, удар с разворота с лета пришелся в штангу. На 90-й минуте Мохамед заработал пенальти в штрафной, а Салах с точки пробил в цель рикошетом от штанги - 2:2.