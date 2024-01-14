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Кубок африканских наций

Сборная Египта была близка к сенсационному поражению от Мозамбика

14 Января 2024 • 22:04 Комментировать
Египет
2:2
Мозамбик
окончен

Сборная Египта стартовала на Кубке африканских наций матчем с командой Мозамбика и уже на второй минуте повела, но дальше всё пошло наперекосяк. С передачи Мохамеда Салаха Мостафа Мохамед поразил цель примерно метров с 10. Еще раз сыграла эта парочка, уже в контратаке, но на сей раз удар пришелся во вратаря. Неприкрытый Трезеге атаковал и попал в левую штангу. После перерыва номинальные гости быстро перевернули игру. Витиньеш Вити после навеса с правого фланга головой отправил мяч впритирку с левой стойкой. Еще атака, проникающий пас на Клесио Бука, форвард убежал от обороны и реализовал выход один на один - 1:2 на табло. Хамди Фатхи мог и сравнять, но чуть не повезло, удар с разворота с лета пришелся в штангу. На 90-й минуте Мохамед заработал пенальти в штрафной, а Салах с точки пробил в цель рикошетом от штанги - 2:2.

Протокол игры  
Египет2:2Мозамбик
(1:0) Мохамед Мостафа2'  
  55'Вити Витиньеш (1:1)
  58'Бук Клесио (1:2)
(2:2) Салах Мохамед90'  
Эль-Шенави МохамедХани Мохамед 66' (Мармуш Омар ( 66') Хегази АхмедАбдель Монем Мохамед  75'Хамди МохамедСайед Ахмед II 85' (Хассан Ахмед ( 85') Эльнени Мохамед 78' (Ашур Имам ( 78') Фатхи ХамдиСалах МохамедМохамед МостафаТрезеге 66' (Камал Омар ( 66')
Запасные: Абугабал МохамедСобхи МохамедФатхи МостафаАттия МарванКахрабаАбул-Фетух АхмедГабр АлиЛашин Моханад
Эрнан СилуанеМакандза ДомингосМешер АндреДове ЭдмилсонМандава Рейнилду  62'Гимарайнш Рикарду  72' 89' (Жоне Фелисиано ( 89') Амаде АльфонсВиланкулуш Жилду 46' (Ланга Бруну ( 46') Домингеш 46' (Бук Клесио ( 46') Вити Витиньеш 81' (Момаде Амаде ( 81') Ратифо Стэнли 66' (Кинг Лау ( 66'  90')
Запасные: Бонде ЖоаоШакиллеНанани ИфренФазитоМалембана ДэвидИване
14 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

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Сборная Мозамбика Сборная Египта

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