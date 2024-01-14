Сборная Нигерии не смогла дожать соперников из Экваториальной Гвинеи

Программу воскресных матчей на Кубке Африки открыли сборные Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Номинальные хозяева доминировали в этой встрече, но пропустили первыми. После сумбура у их ворот Хосе Мачин внешней стороной стопы сыграл под удар Ибану Эду, который был точен. Тут же Адемола Лукман с левого угла штрафной навесил на дальнюю штангу, и Виктор Осимхен был точен - 1:1. Мозес Саймон пробил низом, и вратарь перевел мяч в штангу. Запомнились «поддавки», Зайду Занузи откровенно слабо пробил в выгодной ситуации, голкипер ногой отразил мяч в сторону, а Лукман с подборе нанес откровенно никакой по точности удар. Активный Осимхен мог вырвать победу, оказавшись один на один с вратарем и не попал в створ.
Протокол игры
|36'Эду Ибан (0:1)
|(1:1) Осимхен Виктор38'
Нвабили Стэнли•Эйна Ола83' (Осайи-Самуэль Брайт (83') •Трост-Эконг Виллиам•Аджайи Олувасемилого•Занузи Зайду 65'83' (Угелумба Кэлвин (83') •Айуоби Алекс90' (Онуачу Пол (90') •Ониика Фрэнк•Юсуф Альхассан69' (Чуквуэзе Саму (69') •Саймон Мозес69' (Арибо Джо (69') •Осимхен Виктор•Лукман Адемола
Овоно Хесус•Акапо Карлос•Коко Сауль•Ороско Эстебан•Нчамаа Базилио•Ганет Пабло74' (Бальбао Алекс (74') • 85'Бикоро Федерико• 26'Эду Ибан90' (Нлаво Луис (90') •Мачин Хосе86' (Энеме Сантьяго (86') •Байла Янник75' (Ондо Чарльз (75') •Нсуэ Эмилио
14 января. Стадион "Stade Alassane Ouattara".
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