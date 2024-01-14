Сборная Нигерии не смогла дожать соперников из Экваториальной Гвинеи

Программу воскресных матчей на Кубке Африки открыли сборные Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Номинальные хозяева доминировали в этой встрече, но пропустили первыми. После сумбура у их ворот Хосе Мачин внешней стороной стопы сыграл под удар Ибану Эду, который был точен. Тут же Адемола Лукман с левого угла штрафной навесил на дальнюю штангу, и Виктор Осимхен был точен - 1:1. Мозес Саймон пробил низом, и вратарь перевел мяч в штангу. Запомнились «поддавки», Зайду Занузи откровенно слабо пробил в выгодной ситуации, голкипер ногой отразил мяч в сторону, а Лукман с подборе нанес откровенно никакой по точности удар. Активный Осимхен мог вырвать победу, оказавшись один на один с вратарем и не попал в створ.