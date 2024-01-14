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Кубок африканских наций

Сборная Нигерии не смогла дожать соперников из Экваториальной Гвинеи

14 Января 2024 • 18:58 Комментировать
Нигерия
1:1
Экваториальная Гвинея
окончен

Программу воскресных матчей на Кубке Африки открыли сборные Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Номинальные хозяева доминировали в этой встрече, но пропустили первыми. После сумбура у их ворот Хосе Мачин внешней стороной стопы сыграл под удар Ибану Эду, который был точен. Тут же Адемола Лукман с левого угла штрафной навесил на дальнюю штангу, и Виктор Осимхен был точен - 1:1. Мозес Саймон пробил низом, и вратарь перевел мяч в штангу. Запомнились «поддавки», Зайду Занузи откровенно слабо пробил в выгодной ситуации, голкипер ногой отразил мяч в сторону, а Лукман с подборе нанес откровенно никакой по точности удар. Активный Осимхен мог вырвать победу, оказавшись один на один с вратарем и не попал в створ.

Протокол игры  
Нигерия1:1Экваториальная Гвинея
  36'Эду Ибан (0:1)
(1:1) Осимхен Виктор38'  
Нвабили СтэнлиЭйна Ола 83' (Осайи-Самуэль Брайт ( 83') Трост-Эконг ВиллиамАджайи ОлувасемилогоЗанузи Зайду  65' 83' (Угелумба Кэлвин ( 83') Айуоби Алекс 90' (Онуачу Пол ( 90') Ониика ФрэнкЮсуф Альхассан 69' (Чуквуэзе Саму ( 69') Саймон Мозес 69' (Арибо Джо ( 69') Осимхен ВикторЛукман Адемола
Запасные: Рафаэль ОнедикаАвазьем ЧидозьеУзохо ФрэнсисИхеаначо КелечиОмеруо КеннетМуса АхмедОнимаэчи Сопуручукву Бруно
Овоно ХесусАкапо КарлосКоко СаульОроско ЭстебанНчамаа БазилиоГанет Пабло 74' (Бальбао Алекс ( 74'  85') Бикоро Федерико  26'Эду Ибан 90' (Нлаво Луис ( 90') Мачин Хосе 86' (Энеме Сантьяго ( 86') Байла Янник 75' (Ондо Чарльз ( 75') Нсуэ Эмилио
Запасные: Эмбела АйторСапунга МануэльЭло Айето ХосеЭла НоэНабиль ХосеСиафа ОскарАньебо МарвинСенра Нестор
14 января. Стадион "Stade Alassane Ouattara".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Сборная Экваториальной Гвинеи

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