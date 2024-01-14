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Кубок африканских наций

​Сборная Гвинеи-Биссау не может забить уже 8 матчей на Кубке Африки - это антирекорд турнира

14 Января 2024 • 03:26 Комментировать

На Кубке Африки прошел первый матч, хозяева турнира, сборная Кот-д'Ивуара, забила два безответных мяча команде Гвинеи-Биссау. Таким образом, гвинейская команда провела очередной «сухой» матч - в том смысле, что она не может забить.

Он стал для нее уже восьмым кряду на Кубке Африки - столь длинной серии без забитых мячей в истории турнира ранее еще не было ни с одной из команд, когда-либо принимавших участие в самом престижном футбольном турнире африканского континента.

В последний раз сборная Гвинеи-Биссау забивала на Кубке Африки в январе 2017 года в ворота сборной Камеруна.


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Евро-Футбол.Ру,
сборная Гвинеи-Бисау
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