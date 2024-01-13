Одноклубник Роналду забил первый гол на Кубке Африки

На текущем розыгрыше Кубка Африки, который стартовал сегодня вечером, забит первый гол. Вперёд сборную Кот-д'Ивуара на 4-й минуте встречи вывел полузащитник «Аль-Насра» Секо Фофана. Играют ивуарийцы, напомним, против команды Гвинеи-Бисау.

Франк Кесси перехватил мяч на чужой половине и покатил на Фофана, тот вошел в штрафную соперника и неотразимо пробил в дальний угол.

Напомним, что следить за ходом матча можно в режиме прямой текстовой трансляции на нашем портале. В самом разгаре первый тайм, но счёт пока что прежний – 1:0 в пользу ивуарийской национальной команды.