Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Одноклубник Роналду забил первый гол на Кубке Африки

13 Января 2024 • 23:42 Комментировать
Кот-д'Ивуар
1:0
Гвинея-Бисау
1 1.22 X 5.40 2 20.00
перерыв

На текущем розыгрыше Кубка Африки, который стартовал сегодня вечером, забит первый гол. Вперёд сборную Кот-д'Ивуара на 4-й минуте встречи вывел полузащитник «Аль-Насра» Секо Фофана. Играют ивуарийцы, напомним, против команды Гвинеи-Бисау.

Франк Кесси перехватил мяч на чужой половине и покатил на Фофана, тот вошел в штрафную соперника и неотразимо пробил в дальний угол.

Напомним, что следить за ходом матча можно в режиме прямой текстовой трансляции на нашем портале. В самом разгаре первый тайм, но счёт пока что прежний – 1:0 в пользу ивуарийской национальной команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
сборная Гвинеи-Бисау Сборная Кот д-Ивуара Секо Фофана ещё теги

Новости по матчу

12 Января
19:49
Бесплатная ставка и прогноз на матч Кот-дИвуар — Гвинея-Бисау Кубка Африки — 13 января 2024
11 Января
20:32
Прогноз на точный счёт матча Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау Кубка африканских наций – 13 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КОТ-Д'ИВУАР ГВИНЕЯ-БИСАУ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау
1
0
1.22 5.40 20.00
Видео
14.01.24 в 17:00
Нигерия Нигерия
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
1.38 4.40 8.40
Видео
14.01.24 в 20:00
Египет Египет
Мозамбик Мозамбик
1.31 4.80 10.00
Видео
14.01.24 в 23:00
Гана Гана
Кабо-Верде Кабо-Верде
1.59 3.65 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
13 Января
23:42 · Кубок Африки
Одноклубник Роналду забил первый гол на Кубке Африки
19:29 · Кубок Африки
Полузащитник «Спартака» Мозес пожелал Нигерии удачи на Кубке африканских наций
14:45 · Кубок Африки
​Суперкомпьютер определил фаворита Кубка африканских наций
13:36 · Кубок Африки
Осимхен или Салах: назван самый дорогой футболист Кубка Африки
12 Января
11:36 · Кубок Африки
Форвард «Реал Сосьедада» Садик не сыграет на Кубке африканских наций официально
01:10 · Кубок Африки
​Злоумышленник пытался следить за тренировкой Беннасера при помощи дрона - его задержали
11 Января
12:48 · Кубок Африки
«Все могли погибнуть»: самолёт сборной Гамбии мог потерпеть крушение
10 Января
18:23 · Кубок Африки
«Поцелуй меня везде, 18 мне уже» - Мане обручился с 18-летней Аишой 5
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Скандал в Габоне - бывшего игрока «Ростова» обвиняют в подделке паспортных данных
09 Января
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»
08 Января
22:58 · Кубок Африки
Бонифасе пропустит Кубок Африки из-за травмы паха
03:04 · Кубок Африки
Осимхен верит в победу на Кубке Африки
05 Января
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки 4
04 Января
20:23 · Кубок Африки
​В Алжире с нетерпением ждут технологию VAR
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Онана согласился провести два матча за 24 часа 1
Все новости
Рекомендуем