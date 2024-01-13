Полузащитник «Спартака» Мозес пожелал Нигерии удачи на Кубке африканских наций

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес пожелал удачи сборной Нигерии на Кубке африканских наций, который стартует сегодня, 13 января.

«У меня осталось много потрясающих воспоминаний с прошлых турниров. Я знаю, что вы можете войти в историю в этом году. Мы все поддерживаем вас», - написал Мозес в социальной сети.

Напомним, что на групповом этапе нигерийцы встретятся со сборными Кот-д’Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Гвинеи-Бисау.

33-летний футболист дебютировал за национальную сборную Нигерии в 2012 году и с тех пор провел 38 игр. Свой последний вызов он получил в 2018 году, когда команда принимала участие на чемпионате мира 2018 года.