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Кубок африканских наций

Полузащитник «Спартака» Мозес пожелал Нигерии удачи на Кубке африканских наций

13 Января 2024 • 19:29 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес пожелал удачи сборной Нигерии на Кубке африканских наций, который стартует сегодня, 13 января.

«У меня осталось много потрясающих воспоминаний с прошлых турниров. Я знаю, что вы можете войти в историю в этом году. Мы все поддерживаем вас», - написал Мозес в социальной сети.

Напомним, что на групповом этапе нигерийцы встретятся со сборными Кот-д’Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Гвинеи-Бисау.

33-летний футболист дебютировал за национальную сборную Нигерии в 2012 году и с тех пор провел 38 игр. Свой последний вызов он получил в 2018 году, когда команда принимала участие на чемпионате мира 2018 года.

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