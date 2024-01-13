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Кубок африканских наций

​Суперкомпьютер определил фаворита Кубка африканских наций

13 Января 2024 • 14:45 Комментировать

В субботу вечером в Кот-д’Ивуаре стартует Кубок африканских наций. Аналитики из Opta с помощью суперкомпьютера оценили шансы команд на победу в этом соревновании. Так, фаворитом считается сборная Сенегала. Её шансы на завоевание трофея оцениваются в 12,8%.

Дальше идут сборные Кот-д’Ивуара (12,1%), Марокко (11,1%), Алжира (8,7%), Египта (8,5%), Нигерии (8%), Камеруна (7,4%), Туниса (6,3%), Ганы (5,3%) и Мали (3,7%). Так выглядит первая десятка.

Напомним, что два года назад именно сборная Сенегала выиграла Кубок Африки. Для сенегальцев это был первый успех на главном турнире своего континента.

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Сборная Сенегала Сборная Марокко Кубок Африканских Наций Сборная Кот д-Ивуара ещё теги
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