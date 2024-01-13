Осимхен или Салах: назван самый дорогой футболист Кубка Африки

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых дорогих футболистов Кубка Африки – 2024. Первое место в списке с большим отрывом занял центрфорвард сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен. Его ценник – 110 миллионов евро.

Второе-третье места поделили египетский нападающий Мохамед Салах и марокканский защитник Ашраф Хакими. Их оценили в 65 миллионов евро.

Далее в рейтинге самых дорогих футболистов Кубка Африки расположились: Мохамед Кудус, Усман Диоманде, Эдман Тапсоба, Андре Онана, Серу Гирасси, Наиф Агер, Папе Сарр.

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