Нападающий испанского «Реал Сосьедада» и сборной Нигерии Умар Садик не сыграет на Кубке африканских наций, который стартует завтра, 13 января, об этом сообщает пресс-служба сборной Нигерии.

Сообщается, что форвард уже покинул расположение команды, а его место займёт нападающий турецкого «Трабзонспора» Пол Онуачу.

В текущем сезоне Садик принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Сборная Нигерии на групповом этапе сыграет против сборных Экваториальной Гвинеи, Кот-Д’Ивуара и Гвинеи-Бисау.