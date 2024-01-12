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Кубок африканских наций

Форвард «Реал Сосьедада» Садик не сыграет на Кубке африканских наций официально

12 Января 2024 • 11:36 Комментировать

Нападающий испанского «Реал Сосьедада» и сборной Нигерии Умар Садик не сыграет на Кубке африканских наций, который стартует завтра, 13 января, об этом сообщает пресс-служба сборной Нигерии.

Сообщается, что форвард уже покинул расположение команды, а его место займёт нападающий турецкого «Трабзонспора» Пол Онуачу.

В текущем сезоне Садик принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Сборная Нигерии на групповом этапе сыграет против сборных Экваториальной Гвинеи, Кот-Д’Ивуара и Гвинеи-Бисау. 

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Реал Сосьедад Сборная Нигерии Умар Садик ещё теги
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