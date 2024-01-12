​Злоумышленник пытался следить за тренировкой Беннасера при помощи дрона - его задержали

В Африке полным ходом идут приготовления к старту Кубка Африки - самого престижного турнира континента, проходящего раз в два года. Турнир вызывает большой интерес - в том числе и у шпионов.

Накануне случился скандал со сборной Алжира - некий злоумышленник решил пошпионить за ее тренировкой при помощи дрона. Но его быстро задержали. Сама федерация футбола Алжира хранит полное молчание на этот счет, уточняет pianetamilan.it.

Сборная Алжира дважды побеждала в самом престижном турнире африканского континента - в первый раз это было в 1990 году, а во второй относительно совсем недавно, в 2019 году.