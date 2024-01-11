«Все могли погибнуть»: самолёт сборной Гамбии мог потерпеть крушение

Наставник сборной Гамбии Том Сенфьет поведал о проблемах во время перелета на Кубок Африки, который состоится на футбольных полях Кот-д'Ивуара.

«Это просто сумасшествие. Еще бы полчаса полета, и все погибли», - передает слова главного тренера инсайдер Саша Товольери в социальных сетях.

Самолет, на борту которого находилась делегация сборной Гамбии, экстренно развернулся во время полета в обратном направлении. Это было сделано из-за обнаруженной технической неисправности воздушного судна.

На Кубке Африки сборная Гамбии сыграет в группе С. Противостоять подопечным Сенфьета будут команды Камеруна, Сенегала и Гвинеи.