Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

«Поцелуй меня везде, 18 мне уже» - Мане обручился с 18-летней Аишой

10 Января 2024 • 18:23 Комментировать

В Африке обсуждают бракосочетание Садио Мане, бывшего игрока «Ливерпуля» и «Баварии», с 18-летней Аишей. Их отношения зародились давно, еще когда девушка была несовершеннолетней (впрочем, в Африке совершеннолетие - понятие неоднозначное), а 7 января, накануне отъезда в арм..., простите, на Кубок Африки, Мане решил обручиться со своей пассией.

Сенегальские СМИ уточняют, что Мане появился в жизни девушки (или наоборот), когда ей было 16, и что игрок сразу решил, что «это судьба». Более того, Садио даже оплачивал ей обучение в школе в последние два года. И теперь они поженились.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Садио Мане
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов ​Холанн перейдёт в «Барселону»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
18:23 · Кубок Африки
«Поцелуй меня везде, 18 мне уже» - Мане обручился с 18-летней Аишой
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Скандал в Габоне - бывшего игрока «Ростова» обвиняют в подделке паспортных данных
09 Января
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»
08 Января
22:58 · Кубок Африки
Бонифасе пропустит Кубок Африки из-за травмы паха
03:04 · Кубок Африки
Осимхен верит в победу на Кубке Африки
05 Января
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки 4
04 Января
20:23 · Кубок Африки
​В Алжире с нетерпением ждут технологию VAR
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Онана согласился провести два матча за 24 часа 1
03 Января
04:45 · Португалия. Примейра-лига
​Бывший игрок «Маритиму» скончался во время матча в Анголе в возрасте 20 лет
02 Января
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную до игры с «Тоттенхэмом»
01 Января
15:12 · Кубок Африки
Парти не сыграет за сборную Ганы на Кубке африканских наций
30 Декабря
08:38 · Кубок Африки
Экс-форвард ЦСКА Муса вызван в сборную Нигерии на Кубок Африки
02:30 · Англия. Премьер-лига
​Онана просит отсрочку
29 Декабря
17:39 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Борнмута» подхватил малярию и пропустит Кубок Африки официально
28 Декабря
17:51 · Германия. Бундеслига
Главный тренер сборной Камеруна объяснил отсутствие Чупо-Мотинга в заявке
Все новости
Рекомендуем