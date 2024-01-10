«Поцелуй меня везде, 18 мне уже» - Мане обручился с 18-летней Аишой

В Африке обсуждают бракосочетание Садио Мане, бывшего игрока «Ливерпуля» и «Баварии», с 18-летней Аишей. Их отношения зародились давно, еще когда девушка была несовершеннолетней (впрочем, в Африке совершеннолетие - понятие неоднозначное), а 7 января, накануне отъезда в арм..., простите, на Кубок Африки, Мане решил обручиться со своей пассией.

Сенегальские СМИ уточняют, что Мане появился в жизни девушки (или наоборот), когда ей было 16, и что игрок сразу решил, что «это судьба». Более того, Садио даже оплачивал ей обучение в школе в последние два года. И теперь они поженились.