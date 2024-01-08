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Кубок африканских наций

Бонифасе пропустит Кубок Африки из-за травмы паха

08 Января 2024 • 22:58 Комментировать
Нигерия
...
Экваториальная Гвинея
14.01 17:00

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе пропустит предстоящий розыгрыш Кубка Африки, который в январе пройдёт в Кот’д’Ивуаре.

По информации журналиста Фабрицио Романо, нигерийский форвард получил травму паха, из-за которой пропустит около шести недель.

В нынешнем сезоне нападающий стал автором 16 голов при восьми результативных передач в 23 матчах в рамках всех турниров. Кубок Африки пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года. Нигерийцы попали в группу с хозяевами, Экваториальной Гвинеей и Гвинеей-Биссау.

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НИГЕРИЯ ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
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