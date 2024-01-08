Осимхен верит в победу на Кубке Африки

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, воодушевленный своими успехами в Европе, уверен в том, что у сборной Нигерии есть шанс на победу в Кубке Африки. В групповой фазе сборная Нигерии сыграет с командами Экваториальной Гвинеи, хозяевами турнира Кот-д'Ивуар, а также команда Гвинеи-Биссау.

- Сейчас мои мысли заняты целиком только Кубком Африки. Я верю, что мы можем выйти из группы, она кажется мне проходной. Будем стараться, - цитирует слова Осимхена итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборная Нигерии трижды выигрывала Кубок Африки - в 1980, 1994 и 2013 году.