Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Осимхен верит в победу на Кубке Африки

08 Января 2024 • 03:04 Комментировать

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, воодушевленный своими успехами в Европе, уверен в том, что у сборной Нигерии есть шанс на победу в Кубке Африки. В групповой фазе сборная Нигерии сыграет с командами Экваториальной Гвинеи, хозяевами турнира Кот-д'Ивуар, а также команда Гвинеи-Биссау.

- Сейчас мои мысли заняты целиком только Кубком Африки. Я верю, что мы можем выйти из группы, она кажется мне проходной. Будем стараться, - цитирует слова Осимхена итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборная Нигерии трижды выигрывала Кубок Африки - в 1980, 1994 и 2013 году.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Виктор Осимхен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
03:04 · Кубок Африки
Осимхен верит в победу на Кубке Африки
05 Января
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки 4
04 Января
20:23 · Кубок Африки
​В Алжире с нетерпением ждут технологию VAR
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Онана согласился провести два матча за 24 часа 1
03 Января
04:45 · Португалия. Примейра-лига
​Бывший игрок «Маритиму» скончался во время матча в Анголе в возрасте 20 лет
02 Января
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную до игры с «Тоттенхэмом»
01 Января
15:12 · Кубок Африки
Парти не сыграет за сборную Ганы на Кубке африканских наций
30 Декабря
08:38 · Кубок Африки
Экс-форвард ЦСКА Муса вызван в сборную Нигерии на Кубок Африки
02:30 · Англия. Премьер-лига
​Онана просит отсрочку
29 Декабря
17:39 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Борнмута» подхватил малярию и пропустит Кубок Африки официально
28 Декабря
17:51 · Германия. Бундеслига
Главный тренер сборной Камеруна объяснил отсутствие Чупо-Мотинга в заявке
17:45 · Германия. Бундеслига
Без Чупо-Мотинга: Сборная Камеруна представила заявку на Кубок Африки официально
27 Декабря
23:15 · Италия. Серия А
​Потеря в сборной Сенегала - Диа пропустит Кубок Африки
20:46 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Бонгонда поедет на Кубок Африки
26 Декабря
17:59 · Кубок Африки
​Тренер Сенегала Сиссе уже полгода не получает зарплату
Все новости
Рекомендуем