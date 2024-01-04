​В Алжире с нетерпением ждут технологию VAR

Несмотря на все противоречия, технология VAR уверенно шагает вперед, позволяя спрогнозировать ее использование и в других чемпионатах, которые пока что проводятся «по старинке». В частности, использования технологии теперь требуют в Алжире, где прошедшее дерби между клубами «УСМ Алжир» и «МС Алжер», под присмотром главного тренера сборной страны Джамеля Бельмади, ознаменовалось скандалом из-за не назначенного пенальти.

Игра, прошедшая в присутствии 80 тысяч человек (оцените посещаемость!) на стадионе, который называется «5 июля 1962 года» в честь дня независимости Алжира от Франции (доставшейся ценой полутора миллионов жизней, утраченных в войне 1954-1962) , окончилась со счетом 0:0, что не удовлетворило ни одну из сторон. Тем не менее, «МС Алжер» остается первым в турнирной таблице, а вот «УСМ Алжир» плетется в арьергарде.