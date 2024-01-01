Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Парти не сыграет за сборную Ганы на Кубке африканских наций

01 Января 2024 • 15:12 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти не сыграет за сборную Ганы на Кубке африканских наций, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, футболист останется в Лондоне и продолжит своё восстановление после травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в пяти играх во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что Кубок африканских наций начинается 13 января. 

В группе со сборной Ганы, которая на прошлом турнире не пробилась в плей-офф, сыграют сборные Кабо-Верде, Египта и Мозамбика.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Ганы Томас Парти ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Января
15:12 · Кубок Африки
Парти не сыграет за сборную Ганы на Кубке африканских наций
30 Декабря
08:38 · Кубок Африки
Экс-форвард ЦСКА Муса вызван в сборную Нигерии на Кубок Африки
02:30 · Англия. Премьер-лига
​Онана просит отсрочку
29 Декабря
17:39 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Борнмута» подхватил малярию и пропустит Кубок Африки официально
28 Декабря
17:51 · Германия. Бундеслига
Главный тренер сборной Камеруна объяснил отсутствие Чупо-Мотинга в заявке
17:45 · Германия. Бундеслига
Без Чупо-Мотинга: Сборная Камеруна представила заявку на Кубок Африки официально
27 Декабря
23:15 · Италия. Серия А
​Потеря в сборной Сенегала - Диа пропустит Кубок Африки
20:46 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Бонгонда поедет на Кубок Африки
26 Декабря
17:59 · Кубок Африки
​Тренер Сенегала Сиссе уже полгода не получает зарплату
15:44 · Кубок Африки
Бонгонда попал в расширенный состав ДР Конго для участия в Кубке Африки
25 Декабря
04:29 · Кубок Африки
​В Алжире опрокинулся автобус с футболистами - погибли вратарь и помощник тренера
21 Декабря
10:28 · Италия. Серия А
​Беннасер собирается сыграть в Кубке Африки
17 Декабря
16:52 · Франция. Лига 1
​Экс-игрока «Нима» осуждён за сутенёрство малолетних
11 Декабря
23:47 · Кубок Африки
Реграги признан тренером года в Африке официально
23:42 · Италия. Серия А
Осимхен – лучший футболист Африки в 2023 году официально
Все новости
Рекомендуем