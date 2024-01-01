Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти не сыграет за сборную Ганы на Кубке африканских наций, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, футболист останется в Лондоне и продолжит своё восстановление после травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в пяти играх во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что Кубок африканских наций начинается 13 января.

В группе со сборной Ганы, которая на прошлом турнире не пробилась в плей-офф, сыграют сборные Кабо-Верде, Египта и Мозамбика.