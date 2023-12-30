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Кубок африканских наций

Экс-форвард ЦСКА Муса вызван в сборную Нигерии на Кубок Африки

30 Декабря 2023 • 08:38 Комментировать

Тренерский штаб сборной Нигерии определился с заявкой на предстоящий Кубок Африки. Как информирует пресс-служба национальной команды, в этот список был включен бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. В настоящий момент форвард является игроком турецкого «Сивасспора».

Напомним, что континентальный турнир состоится на футбольных полях Кот-д’Ивуара в период с 13 января по 11 февраля следующего года.

Нигерийская сборная попала в квартет А, где команде будут противостоять Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар и Гвинея-Бисау.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Ахмед Муса
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