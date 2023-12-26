​Тренер Сенегала Сиссе уже полгода не получает зарплату

Главный тренер национальной сборной Сенегала Алиу Сиссе уже полгода не получает заработную плату. Об этом информирует Transfer News Live со ссылкой на Sport News Africa.

Также положенные выплаты по трудовым договорам не получают представители тренерского штаба 47-летнего Алиу Сиссе.

Напомним, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Сенегала добралась до 1/8 финала. На этой стадии турнира команда проиграла Англии с крупным счётом 0:3.

Отметим, что Алиу Сиссе тренирует национальную сборную Сенегала достаточно давно – с марта 2015 года.