Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

​Тренер Сенегала Сиссе уже полгода не получает зарплату

26 Декабря 2023 • 17:59 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Сенегала Алиу Сиссе уже полгода не получает заработную плату. Об этом информирует Transfer News Live со ссылкой на Sport News Africa.

Также положенные выплаты по трудовым договорам не получают представители тренерского штаба 47-летнего Алиу Сиссе.

Напомним, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Сенегала добралась до 1/8 финала. На этой стадии турнира команда проиграла Англии с крупным счётом 0:3.

Отметим, что Алиу Сиссе тренирует национальную сборную Сенегала достаточно давно – с марта 2015 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Алиу Сиссе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
17:59 · Кубок Африки
​Тренер Сенегала Сиссе уже полгода не получает зарплату
15:44 · Кубок Африки
Бонгонда попал в расширенный состав ДР Конго для участия в Кубке Африки
25 Декабря
04:29 · Кубок Африки
​В Алжире опрокинулся автобус с футболистами - погибли вратарь и помощник тренера
21 Декабря
10:28 · Италия. Серия А
​Беннасер собирается сыграть в Кубке Африки
17 Декабря
16:52 · Франция. Лига 1
​Экс-игрока «Нима» осуждён за сутенёрство малолетних
11 Декабря
23:47 · Кубок Африки
Реграги признан тренером года в Африке официально
23:42 · Италия. Серия А
Осимхен – лучший футболист Африки в 2023 году официально
09 Декабря
09:01 · Кубок Африки
​Определилась тройка претендентов на африканский «Золотой мяч» 1
30 Ноября
21:35 · Англия. Премьер-лига
​Онана боится потерять место в основе «Манчестер Юнайтед» из-за Кубка Африки 4
23 Ноября
21:28 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссаке предложили играть за сборную ДР Конго
19 Ноября
04:50 · Италия. Серия А
​Джордж Веа проиграл выборы в Либерии видео
16 Ноября
03:59 · Кубок Африки
​Бывший голкипер сборной Зимбабве скончался в возрасте 32 лет
02 Ноября
02:31 · Кубок Африки
​Осимхен попал в список номинантов на звание «лучшего игрока Африки»
24 Октября
01:55 · Кубок Африки
​Алжир поддержал кандидатуру Саудовской Аравии на проведение Мундиаля в 2034 году
19 Октября
02:22 · Кубок Африки
​В Алжире в знак солидарности с Палестиной отменили все футбольные мероприятия
Все новости
Рекомендуем