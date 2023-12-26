Бонгонда попал в расширенный состав ДР Конго для участия в Кубке Африки

Нападающий московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда попал в расширенный состав своей национальной команды для участия в предстоящем Кубке Африки. Об этом сообщила пресс-служба сборной.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

На счету Бонгонды десять игр за сборную ДР Конго, три гола и один ассист.

Кубок Африки будет проходить с 13 января по 11 февраля. Таким образом, нападающий может пропустить часть зимних сборов «Спартака», которые стартуют 22 января.