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​В Алжире опрокинулся автобус с футболистами - погибли вратарь и помощник тренера

25 Декабря 2023 • 04:29 Комментировать

Трагедия на севере Алжира - там опрокинулся автобус с футболистами клуба «Эль-Байда», которые спешили на встречу с «Кабилье». Погибли голкипер клуба, а также помощник главного тренера. Еще восемь человек получили травмы и ранения. Футбольная федерация Алжира отменила матчи ближайшего тура - они состоятся позже.

Напомним, что футбольный чемпионат Алжира был основан в 1962 году - то есть сразу после обретения независимости в кровопролитной войне с митрополией, Францией (загубившей, ко оценками историков, до полутора миллионов человек). В высшей лиге участвуют шестнадцать клубов.   


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