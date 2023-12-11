Наставник сборной Марокко, французский и марокканский специалист Валид Реграги признан лучшим тренером Африки по итогам 2023 года. Об этом рапортует пресс-служба Африканской футбольной конфедерации в официальных соцсетях.

Напомним, что под его руководством на мундиале в Катаре в конце 2022 года марокканцы совершили историческое достижение для всего африканского футбола и прошли в полуфинал турнира, где проиграли команде Франции. А в матче за третье место марокканцы уступили сборной Хорватии и заняли по итогам мундиаля четвёртое место.

Возглавляет Валид марокканскую команду с сентября 2022 года.