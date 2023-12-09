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Кубок африканских наций

​Определилась тройка претендентов на африканский «Золотой мяч»

09 Декабря 2023 • 09:01 Комментировать

В Африке готовятся к традиционному выбору игрока года африканского континента, уже определилась тройка претендентов на главную награду года в африканском футболе.

Разумеется, претендуют на нее выступающие в Европе игроки - это, во-первых, Виктор Осимхен из «Наполи», это, конечно же, египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», а также марокканец Ашраф Хакими из французского «ПСЖ». Он опередил голкипера Яссина Буну, героя ЧМ-2022, а также алжирца Рияда Мареза.

Характерно, что из тройки выпал сенегалец Садио Мане, неудачно ушедший в мюнхенскую «Баварию», а сейчас играющий на Ближнем Востоке.


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Евро-Футбол.Ру,
Мохамед Салах Рияд Марез Ашраф Хакими Виктор Осимхен Яссин Буну ещё теги
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