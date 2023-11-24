Самый нелюбимый турнир топ-клубов: Кто больше всех пострадает от Кубка Африки

В январе 2024-го пройдёт очередной Кубок африканских наций. Это самый ненавистный турнир для топ-клубов, так как посреди сезона им приходится отпускать лидеров. Сетевое изданиевыбирает топ-клубы, которые пострадают больше всех.

Кубок Африки стартует 13 января 2024 года. По регламенту ФИФА игроки должны прибыть в расположение национальных сборных за 14 дней до первого матча турнира. Групповой этап завершится 24 января. Таким образом, почти весь январь топ-клубам придётся обходиться без своих африканцев. Финал же континентального турнира намечен на 11 февраля. При этом первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут уже 13 и 14 февраля.

«Байер»

Кубок Африки в начале следующего года может стать тем турниром, который разрушит мечты «Байера» на чемпионство. Как Хаби Алонсо будет выпутываться из ситуации – решительно непонятно. Сразу два центральных защитника – буркиниец Эдмонд Тапсоба и ивуариец Одилон Коссуну – отправятся в свои сборные. Буквально в сентябре приглашение сборной Марокко принял вингер Амин Адли. В ноябре же впервые в сборную Нигерии был вызван ещё и его коллега по амплуа Натан Телла. Ну и не забудем про главную ударную силу «аспириновых»: форвард Виктор Бонифасе также отправится в стан нигерийцев.

«Манчестер Юнайтед»

Одними из самых пострадавших команд в январе станут «красные дьяволы». Камерунский вратарь Андре Онана, марокканский опорный хавбек Софиан Амрабат, тунисец Аннибаль, который действует в центре поля, почти наверняка отправятся в Кот-д’Ивуар. При этом все трое представляют команды, которые с большой долей вероятности пробьются в плей-офф. А ещё есть вероятность, что не будет и Аарона Уан-Биссаки, который получил приглашение от команды ДР Конго. За национальную команду Англии защитник не играл, так что вполне может сменить футбольное гражданство.

«Бавария»

Непростой январь ждёт «Баварию». Хуже всего ситуация у мюнхенцев будет на правом фланге. Нуссер Мазрауи поедет в сборную Марокко, в этом сомнений нет. Его сменщиком является сенегалец Буна Сарр. Африканец с марта прошлого года не вызывался в сборную, но на главный континентальный турнир может поехать. В этом случае у Томаса Тухеля не останется альтернативы Конраду Лаймеру, который в этом сезоне часто играет справа в обороне. Вдобавок к этому наверняка в сборную Камеруна направится Эрик-Максим Чупо-Мотинг. Потеря форварда не будет такой серьёзной, но лишней опции в атаке «Бавария» лишится.

«Наполи»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в своё время говорил, что не будет приобретать африканских игроков, если те не откажутся играть за сборные. То его заявление вызвало скандал, правда, сказанному он не последовал. Зимой «Наполи» останется без двух важных игроков. В сборную Камеруна отправится Франк Ангисса, без которого средняя линия неаполитанцев выглядит не столь монолитной. При этом в сборную Нигерии должен поехать Виктор Осимхен, если оправится от травмы. Вряд ли в Неаполе рады будут снова остаться без своих лидеров.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» отпустят на Кубок Африки всего двоих игроков, но это может серьёзно уменьшить их шансы на успех в сезоне. В центре поля у «Тоттенхэма» играют сенегалец Пап Матар Сарр и малиец Ив Биссума. Как и кем Анге Постекоглу сможет заменить эту важнейшую связку – пока неясно. Зато в этой связи вряд ли стоит ждать ухода куда-то Пьера-Эмиля Хёйбьерга, в январе он понадобится самому «Тоттенхэму».

Роман Андреев