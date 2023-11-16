​Бывший голкипер сборной Зимбабве скончался в возрасте 32 лет

Грустная новость из Зимбабве - там в возрасте 32 лет скончался бывший голкипер сборной страны Джордж Чигова, который страдал из-за сердечного заболевания. В июле он уже терял сознание прямо во время тренировки своего бывшего уже клуба «СуперСпорт Юнайтед», после чего врачи настоятельно посоветовали ему завязывать с профессиональным футболом. Чигова и завязал, но это, к сожалению, не спасло его.

Помимо «СуперСпорт Юнайтед», Чигова успел поиграть за «Динамос», а также «Полоквейн Сити», за который выступал до 2020 года. Во вратарском свитере сборной Зимбабве Чигова провел восемь матчей, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.