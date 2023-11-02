​Осимхен попал в список номинантов на звание «лучшего игрока Африки»

В Африке выбирают своего обладателя «Золотого мяча», размах там, конечно, скромнее, и все претенденты вам хорошо известны. В список из тридцати номинантов, определенный на днях, вошли Мохамед Салах, Садио Мане и, конечно же, Виктор Осимхен.

Кроме того, в список претендентов на звание лучшего игрока африканского континента попали и несколько игроков сборной Марокко, которая произвела сенсацию на чемпионате мира в Катаре, выбравшись в полуфинал самого престижного футбольного турнира в мире. Это стало абсолютным рекордом для любой африканской сборной за все время участия в чемпионатах мира.