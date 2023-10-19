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​В Алжире в знак солидарности с Палестиной отменили все футбольные мероприятия

19 Октября 2023 • 02:22 Комментировать

Алжир всеми средствами поддерживает в разворачивающемся на Ближнем Востоке конфликте Палестину. Ранее алжирцы объявили о том, что сборная Палестины будет проводить свои домашние матчи именно в Алжире, вплоть до 20227 года, сейчас же Федерация футбола Алжира выпустила коммюнике, в котором сообщает о приостановке всех футбольных мероприятий в стране в знак солидарности с Палестиной.

- Выражаем солидарность палестинскому народу в его борьбе за свободу, скорбим по жертвам и мученикам сионистской агрессии. Палестина оккупирована, - сообщается в алжирском коммюнике.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира
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