​В Алжире в знак солидарности с Палестиной отменили все футбольные мероприятия

Алжир всеми средствами поддерживает в разворачивающемся на Ближнем Востоке конфликте Палестину. Ранее алжирцы объявили о том, что сборная Палестины будет проводить свои домашние матчи именно в Алжире, вплоть до 20227 года, сейчас же Федерация футбола Алжира выпустила коммюнике, в котором сообщает о приостановке всех футбольных мероприятий в стране в знак солидарности с Палестиной.

- Выражаем солидарность палестинскому народу в его борьбе за свободу, скорбим по жертвам и мученикам сионистской агрессии. Палестина оккупирована, - сообщается в алжирском коммюнике.