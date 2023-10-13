В четверг, 12 октября, в Кот-д'Ивуаре прошла жеребьёвка Кубка Африки - 2023, по итогам которой стали известны все шесть групп.

Группа А: Кот-д'Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Биссау.

Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.

Группа С: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Ангола, Мавритания.

Группа Е: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

Главный турнир Африки пройдёт в Кот’д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. Действующим чемпионом континента является сборная Сенегала.