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Кубок африканских наций

​Итальянский тренер сменил сборную Южного Судана на Коморы

03 Октября 2023 • 19:53 Комментировать

Итальянский специалист Стефано Кузин покидает сборную Южного Судана и африканский континент, но не регион в целом - он будет работать с сборной Коморов, небольшого архипелага у восточных берегов Африки.

Теперь со сборной, которая на прошлом чемпионате Африки произвела небольшую сенсацию, выйдя в плей-офф, будет работать итальянский специалист.

И, в то время как по поводу футбольных навыков Кузину, вероятно,  есть куда расти, то в том, что касается географии футбольной Африки, он действительно большой спец - ранее Кузин успел поработать с Камеруном и Конго, Ливией и Саудовской Аравией, а также сборными Палестины и Ирана, не говоря уже об Южном Судане.


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Евро-Футбол.Ру,
сборная Южного Судана Сборная Коморских островов Стефано Кузин
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