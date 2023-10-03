​Итальянский тренер сменил сборную Южного Судана на Коморы

Итальянский специалист Стефано Кузин покидает сборную Южного Судана и африканский континент, но не регион в целом - он будет работать с сборной Коморов, небольшого архипелага у восточных берегов Африки.

Теперь со сборной, которая на прошлом чемпионате Африки произвела небольшую сенсацию, выйдя в плей-офф, будет работать итальянский специалист.

И, в то время как по поводу футбольных навыков Кузину, вероятно, есть куда расти, то в том, что касается географии футбольной Африки, он действительно большой спец - ранее Кузин успел поработать с Камеруном и Конго, Ливией и Саудовской Аравией, а также сборными Палестины и Ирана, не говоря уже об Южном Судане.