​Это'О: «Моё имя пытаются очернить»

Мы уже сообщали летом об очередном скандале, в который впутался бывший нападающий миланского «Интера» и «Барселоны», ныне руководящий камерунской федерацией футбола. Его подозревают в организации договорных матчей в пользу клуба второй лиги «Виктория Юнайтед».

Но сам Это'О считает все это очередной кампанией против себя в рамках борьбы за важный пост в камерунской футбольной иерархии.

- Как это часто бывает, некоторые индивиды превращают все это в политический вопрос. Уже несколько месяцев против президента камерунской федерации футбола Смюэля Это'О развязана грязная кампания по очернению его имиджа, - гласит пресс-релиз камерунской федерации футбола.