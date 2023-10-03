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​Это'О: «Моё имя пытаются очернить»

03 Октября 2023 • 00:03 Комментировать

Мы уже сообщали летом об очередном скандале, в который впутался бывший нападающий миланского «Интера» и «Барселоны», ныне руководящий камерунской федерацией футбола. Его подозревают в организации договорных матчей в пользу клуба второй лиги «Виктория Юнайтед».

Но сам Это'О считает все это очередной кампанией против себя в рамках борьбы за важный пост в камерунской футбольной иерархии.

- Как это часто бывает, некоторые индивиды превращают все это в политический вопрос. Уже несколько месяцев против президента камерунской федерации футбола Смюэля Это'О развязана грязная кампания по очернению его имиджа, - гласит пресс-релиз камерунской федерации футбола.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Самюэль Это-О
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