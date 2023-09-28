​Марокко примет Кубок Африки в 2025 году

Стала известна страна, которая примет Кубок Африки в 2025 году - это Марокко. Такой выбор стал своеобразным признанием заслуг Марокко перед африканским футболом - команда достаточно стабильно выступает в финальной части чемпионата мира, а в Катаре прорвалась аж в полуфинал, выбив сборные Испании и Португалии.

Объявление о назначении Марокко хозяйкой главного турнира в африканском футболе было сделано в египетском Каире президентом КАФ Патрисом Мотсепе. Ранее Марокко принимала финальную часть Кубка африканских наций лишь один раз, в 1988 году. Тогда команда дошла до полуфинала, но там проиграла сборной Алжира.

Также в Марокко намерены претендовать на проведение финальной части чемпионата мира в 2030 году.