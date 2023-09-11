​«От любви до ненависти лишь шаг» - Обамеянга перестали любить в Габоне

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уже вряд ли заиграет так, как в свои лучшие годы, но теперь он рискует, вдобавок, лишиться уважения у себя на родине.

А дело в том, что он вляпался в историю, схожую с проблемами Неймара, публично поддержавшего бывшего президента страны, который впоследствии проиграл выборы. В Габоне все произошло еще драматичнее - президента Али Бонго отстранили от власти военные, и это, в общем-то, поддержал народ.

А вот комментарии Обамеянга, как перед переворотом, так и после, народ не поддержал. Вдобавок, Габон проиграл Мавритании и теперь пропустит следующий Кубок Африки, и досталось за это также именно Обамеянгу.