​Футболисты сборной Марокко сдают кровь для пострадавших от землетрясения

В Марокко произошло разрушительное землетрясение. Более 800 человек погибли, сотни получили ранения. Из-за инцидента матч сборной Марокко против Либерии в отборе на Кубок африканских наций перенесли на более позднюю дату.

Как сообщает 2M, футболисты и члены штаба национальной сборной Марокко в субботу сдают кровь для пострадавших от землетрясения. Игроки марокканской команды призывают и других людей стать донорами.

Напомним, что игрокам молодёжной сборной Бразилии в Марокко из-за землетрясения пришлось эвакуироваться из номеров.