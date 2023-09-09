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Кубок африканских наций

​Футболисты сборной Марокко сдают кровь для пострадавших от землетрясения

09 Сентября 2023 • 19:08 Комментировать

В Марокко произошло разрушительное землетрясение. Более 800 человек погибли, сотни получили ранения. Из-за инцидента матч сборной Марокко против Либерии в отборе на Кубок африканских наций перенесли на более позднюю дату. 

Как сообщает 2M, футболисты и члены штаба национальной сборной Марокко в субботу сдают кровь для пострадавших от землетрясения. Игроки марокканской команды призывают и других людей стать донорами.

Напомним, что игрокам молодёжной сборной Бразилии в Марокко из-за землетрясения пришлось эвакуироваться из номеров.

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Сборная Марокко
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