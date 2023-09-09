Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

​Матч сборной Марокко перенесли из-за разрушительного землетрясения

09 Сентября 2023 • 15:26 Комментировать

Матч отбора на Кубок африканских наций между сборными Марокко и Либерии не состоится в субботу. Игра была перенесена из-за разрушительного землетрясения в Марокко. На текущую минуту известно о том, что погибли более 800 человек…

Решение о переносе матча сборной Марокко приняла местная федерация футбола после согласования с Конфедерацией африканского футбола. Новая дата проведения отборочной игры будет выбрана позднее.

Федерация футбола Марокко выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12 мин
Мозамбик Мозамбик
Бенин
0
0
2.12 3.30 3.65
Видео
12 мин
Малави Малави
Гвинея Гвинея
0
0
2.80 3.30 2.55
Видео
09.09.23 в 19:00
ДР Конго ДР Конго
Судан Судан
1.71 3.75 5.00
Видео
09.09.23 в 19:00
Мавритания Мавритания
Габон Габон
2.60 3.25 2.75
Видео
09.09.23 в 19:00
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар
Лесото Лесото
1.15 7.40 22.00
Видео
09.09.23 в 22:00
Коморские острова Коморские острова
Замбия Замбия
3.45 3.35 2.17
Видео
09.09.23 в 22:00
Марокко Марокко
Либерия Либерия
1.14 8.60 19.00
Видео
09.09.23 в 22:00
Сенегал Сенегал
Руанда Руанда
1.13 8.80 19.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
15:26 · Кубок Африки
​Матч сборной Марокко перенесли из-за разрушительного землетрясения
08 Сентября
00:39 · Англия. Премьер-лига
Амрабат покинул расположение сборной Марокко из-за травмы
06 Сентября
19:50 · Кубок Африки
Тунис - Ботсвана: прогноз на матч квалификации Кубка африканских наций - 7 сентября 2023 года
19:47 · Кубок Африки
Нигер - Уганда: прогноз на матч квалификации Кубка африканских наций - 7 сентября 2023 года
03 Сентября
19:51 · Кубок Африки
Суперлиге быть - но пока что лишь в Африке
12 Июля
14:53 · Кубок Африки
​Кану стал президентом нового чемпиона Нигерии
10 Июля
04:50 · Кубок Африки
Тунисский «Эсперанс» повторил печальную историю «Боруссии», уступив титул в последнем туре
21 Июня
00:09 · Другое
Гьян завершил карьеру в 37 лет официально
19 Июня
15:42 · Кубок Африки
​Дичь дня: В Африке арбитру пришлось удалять мальчиков, подающих мячи
16 Июня
04:11 · Кубок Африки
​В ЮАР игроку показали жёлтую карточку за... чрезмерное увлечение финтами 1
25 Мая
23:48 · Испания. Ла Лига
«Легенды Замбии» крупно переиграли легенд «Барселоны» с Роналдиньо во главе видео
10 Мая
01:05 · Англия. Премьер-лига
Президент Габона попросил Обамеянга вернуться в сборную
06 Мая
05:20 · Кубок Африки
В Тунисе экстремал прорвался на стадион с бензопилой - матч пришлось прервать видео
29 Марта
15:57 · Кубок Африки
В матче Танзания – Уганда арбитр добавил 38 минут ко второму тайму
13:20 · Кубок Африки
Нельзя гулять после разгрома: игрок сборной Мадагаскара исключён из состава
Все новости
Рекомендуем