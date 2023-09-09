​Матч сборной Марокко перенесли из-за разрушительного землетрясения

Матч отбора на Кубок африканских наций между сборными Марокко и Либерии не состоится в субботу. Игра была перенесена из-за разрушительного землетрясения в Марокко. На текущую минуту известно о том, что погибли более 800 человек…

Решение о переносе матча сборной Марокко приняла местная федерация футбола после согласования с Конфедерацией африканского футбола. Новая дата проведения отборочной игры будет выбрана позднее.

Федерация футбола Марокко выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.