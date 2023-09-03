Суперлиге быть - но пока что лишь в Африке

Проект Суперлиги, который пару лет назад вызвал множество негодования в консервативной с футбольной точки зрения Европе, реализуется в Африке - уже в октябре там начнется чемпионат из лучших восьми клубов континентов, он пройдет с 20 октября по 11 ноября. Это стало известно из специального коммюнике ФИФА, которая договорилась с КАФ.

Речь идет о таких клубах, как «Аль-Али» из Египта, «Эсперанс» из Туниса, «Видад» из Марокко, «Эниймба» из Нигерии, конголезский «Тут Пуссант Мазембе», южноафриканский «Мамелоди Сандаунс», ангольский «Петролеос» и танзанийский «Симба Спортс».