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Кубок африканских наций

​Кану стал президентом нового чемпиона Нигерии

12 Июля 2023 • 14:53 Комментировать

Бывший футболист амстердамского «Аякса», лондонского «Арсенала» и итальянского «Интера» Нванкво Кану стал президентом нигерийского клуба «Эньимба», только что выигравшего титул чемпиона своей страны.

Кану занял место Феликса Аньянси-Агву, причем решение принималось не где-нибудь, а на уровне правительства этой бывшей британской колонии, богатой природными ресурсами, прежде всего нефтью.

А тренером клуба останется Джордж Финиди - его товарищ по славным временам «Аякса» времен Луи ван Галя. Именно он привел клуб к титулу в прошлом сезоне, ставшему девятым в истории «Эньимбы». 

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Евро-Футбол.Ру,
Нванкво Кану Эньимба
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