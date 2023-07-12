​Кану стал президентом нового чемпиона Нигерии

Бывший футболист амстердамского «Аякса», лондонского «Арсенала» и итальянского «Интера» Нванкво Кану стал президентом нигерийского клуба «Эньимба», только что выигравшего титул чемпиона своей страны.

Кану занял место Феликса Аньянси-Агву, причем решение принималось не где-нибудь, а на уровне правительства этой бывшей британской колонии, богатой природными ресурсами, прежде всего нефтью.

А тренером клуба останется Джордж Финиди - его товарищ по славным временам «Аякса» времен Луи ван Галя. Именно он привел клуб к титулу в прошлом сезоне, ставшему девятым в истории «Эньимбы».