Тунисский «Эсперанс» повторил печальную историю «Боруссии», уступив титул в последнем туре

Неудачей закончился сезон в Тунисе для гегемона местного футбола, «Эсперанс». Клуб, выигравший шесть последних чемпионатов этой североафриканской страны и имеющий на своем счету в общей сложности тридцать две победы в национальном чемпионате, на сей раз потерпел неудачу, сыграв в последнем туре по нулям с «Клуб Африкан».

И неожиданно «Эсперанс» обошел «Этуаль» из города Суса, известный тем, что активно развивает свою футбольную академию. До успехов гегемона пока еще далеко, «Этуаль» выиграл титул во всегго лишь второй раз в своей истории, но, возможно, новый цикл только начался.