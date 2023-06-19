​Дичь дня: В Африке арбитру пришлось удалять мальчиков, подающих мячи

Накануне проходил матч между сборными Танзании и Нигера – команды пересекались в отборе на Кубок африканских наций. В концовке встречи арбитру пришлось удалять мальчиков, которые подают мячи. О случившемся в социальных сетях рассказывает журналист Эрик Нджиру.

Танзания вела со счётом 1:0, и в концовке встречи болбои начали использовать даже не маленькие, а большие футбольные хитрости. Во время атаки сборной Нигера сообразительные парни выбросили на поле четыре мяча. Как известно, в таком случае правила футбола вынуждают рефери остановить игру.

Арбитр дал свисток, вышел на лицевую линию поля и жестами попросил болбоев покинуть свои рабочие места.

Счёт 1:0 так и остался гореть на табло после финального свистка.

В матче Танзания – Уганда арбитр добавил 38 минут ко второму тайму