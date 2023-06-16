​В ЮАР игроку показали жёлтую карточку за... чрезмерное увлечение финтами

Странный случай произошел в чемпионате Южной Африки, в игре между «Блумфонтейн Селтик» и «Кайзер Чифс». Там арбитр показал желтую карточку игроку, который слишком долго... удерживал мяч у себя и финтил. Смотрелись его финты так себе, честно говоря, но мяч он держал - соперник не особо и стремился отобрать его, так как «Кайзер Чифс» вел в счете 3:2 за две минуты до конца игры и не стремился «лезть на рожон».

Тем не менее, судья матча счел это неоправданной затяжкой времени и наказал футболиста желтой карточкой, на что тот отреагировал саркастическими жестами. Но показывать еще одну карточку арбитр уже не стал.