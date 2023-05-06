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В Тунисе экстремал прорвался на стадион с бензопилой - матч пришлось прервать видео

06 Мая 2023 • 05:20 Комментировать

В обстановке повышенной нервозности прошел матч четвертьфинала Лиги чемпионов КАФ между тунисским «Эсперанс» и алжирской «Кабилией».

На поле-то все было как раз достаточно спокойно, команды забили друг другу по голу, а вот на трибунах образовался хаос после того, как туда каким-то образом прорвался сорвиголова с... бензопилой. Как выяснилось позже из сообщений тунисской полиции, перед игрой возмутитель спокойствия взломал магазин неподалеку от стадиона, украв оттуда опасный инструмент.

Панику посеять ему удалось, но, как и большинство подобных хулиганов, он оказался «халифом на час» - после минуты своей славы ему пришлось пообщаться с полицией. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эсперанс ЖС Кабилия
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