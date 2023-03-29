В матче Танзания – Уганда арбитр добавил 38 минут ко второму тайму

Накануне сборные Танзании и Уганды пересекались в рамках отбора на Кубок африканских наций. Игра запомнилась невероятным количеством добавленного ко второму тайму времени – рефери компенсировал 38 минут!

Причиной, по которой арбитр добавил ко второму тайму почти ещё один целый тайм, заключается в длительной паузе. Игра приостанавливалась по причине проблем с освещением – сразу несколько прожекторов на стадионе в какой-то момент вышли из строя. Организаторам пришлось устранять проблему, что заняло какое-то время.

Кубок африканских наций пройдёт в начале 2024 года в Кот-д’Ивуаре.