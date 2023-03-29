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Кубок африканских наций

Нельзя гулять после разгрома: игрок сборной Мадагаскара исключён из состава

29 Марта 2023 • 13:20 Комментировать
ЦАР
2:0
Мадагаскар
окончен

Игрок сборной Мадагаскара Лоик Лапуссен был исключен из состава на второй матч со сборной Центральноафриканской Республики из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Хотя конкретные причины не называются, была распространена информация о том, что после поражения от команды Центральноафриканской Республики (0:3) 26-летний спортсмен отправился на вечеринку.
Главный тренер мадагаскарской команды Николя Дюпюи написал в социальных сетях, что игроку было запрещено участвовать в выездном матче со сборной ЦАР (0:2).

Лапуссен дебютировал за сборную Мадагаскара 12 ноября 2020 года в матче со сборной Кот-д’Ивуара (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Африканских Наций сборная ЦАР Сборная Мадагаскара Лоик Лапуссен Николя Дюпюи
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