Нельзя гулять после разгрома: игрок сборной Мадагаскара исключён из состава

Игрок сборной Мадагаскара Лоик Лапуссен был исключен из состава на второй матч со сборной Центральноафриканской Республики из-за неподобающего поведения. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Хотя конкретные причины не называются, была распространена информация о том, что после поражения от команды Центральноафриканской Республики (0:3) 26-летний спортсмен отправился на вечеринку.

Главный тренер мадагаскарской команды Николя Дюпюи написал в социальных сетях, что игроку было запрещено участвовать в выездном матче со сборной ЦАР (0:2).

Лапуссен дебютировал за сборную Мадагаскара 12 ноября 2020 года в матче со сборной Кот-д’Ивуара (1:2).