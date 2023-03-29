Дрогба озабочен очередной смертью на футбольном поле

Трагедия случилась в Кот-д'Ивуар - там прямо на футбольном поле скончался 21-летний Мустафа Силла, врачи не смогли вернуть к жизни игрока, лишившегося сознания прямо на поле. Слово решил взять Дидье Дрогба, самый известный ивуарийский футболист.

- В этот тяжелый момент все наши мысли с семьей погибшего, Это уже третья смерть в ивуарийском футболе за последние годы. Когда в стране заработает спортивная медицина? Когда у игроков будут брать анализы, проверять их здоровье, кровь? - цитирует вопросы Дрогба BBC Sport.

Напомним, что Дидье провел за сборную своей страны 103 матча, забив 63 гола.