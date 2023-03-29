Гамбия мечтает об участии в чемпионате мира 2026 года

Безусловный рост африканского футбола стимулирует амбиции всех стран континента - и об участи в крупнейшем мировом форуме теперь мечтают и в Гамбии, после того, как команда впервые пробилась в финальную часть Кубка Африки в прошлом году и даже добралась там до четвертьфинала, проиграв там Камеруну.

- Наша цель - участие в чемпионате мира 2026 года, над этим мы сейчас работаем. У нас сейчас хорошее поколение, - пояснил Ламин Каба Бахо, президент гамбийской федерации футбола.

Напомним, что в чемпионате мира 2026 года примут участие 48 команд, и Африке отведено целых девять мест.