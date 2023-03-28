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Кубок африканских наций

Игру сборных Танзании и Уганды приостановили на 20 минут

28 Марта 2023 • 22:16 Комментировать
Танзания
0:1
Уганда
окончен

Матч между сборными Танзании и Уганды, который проходит сегодня вечером в городе Дар-эс-Салам, что в Танзании, был прерван из-за непредвиденных обстоятельств на 20 минут.

Всему виной погасшие на арене команды Танзании прожекторы. Информацией об инциденте делится Calciomercato. По словам источника, арбитр решил приостановить игру, когда увидел, что несколько прожекторов погасли.

Отметим, ранее команда Танзании уже гостила у своего сегодняшнего соперника и одержала над ним уверенную победу – 2:0.

Кубок Африканских наций 2023 года пройдёт грядущей осенью в Кот-д’Ивуаре.

Танзания - Уганда: уверенная ставка на отборочный матч Кубка африканских наций

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