Сборная Ганы определилась с новым тренером

У сборной Ганы - новый тренер, спустя более чем два месяца после отставки Отто Аддо. Он сложил свои полномочия аккурат после того, как Гана не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, проиграв со счетом 0:2 Уругваю. Сразу после той игры Аддо и подал в отставку, а сейчас местная Федерация футбола подыскала кандидатуру для его замены.

Ею стал Крис Хьютон - известный специалист, который успел поработать и в клубах английской Премьер-лиги. В частности, он тренировал «Ньюкасл», «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Информация о назначении появилась на официальном сайте Федерации футбола Ганы, но подробности контракта, увы, не сообщаются.