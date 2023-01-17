Слова внука Манделы спровоцировали скандал в футбольном мире Африки

Внука Нельсона Манделы, Звеливеля Манделу, пригласили в Алжир на церемонию открытия чемпионата африканских наций - CHAN. Свою речь он произнес на стадионе имени Нельсона Манделы в Алжире, а команда-хозяйка обыграла Ливию со счетом 1:0.

Надо заметить, что из восемнадцати приглашенных стран отказом на приглашение ответили марокканцы - у них сложились очень напряженные отношения с Алжиром, а внук Манделы, вдобавок, имел неосторожность затронуть этот вопрос.

- Западная Сахара - это последняя колония Африки. Давайте будем сражаться за ее освобождение, - заявил внук Манделы, чем спровоцировал еще большее возмущение в Марокко, да так, что вмешаться пришлось даже руководству африканской конфедерации футбола.

Дело в том, что Западная Сахара, едва избавившись в 1975 году от жиденького испанского колониализма, тут же угодила под гнет северного соседа - Марокко. Пользуясь тем, что места в Западной Сахаре, мягко говоря, безлюдные, марокканцы оградили большую часть территории Западной Сахары специальным забором, а также минными полями. Собственно, сама территория особой ценности не имеет. это пустыня, но вот примыкающее к ней море - это совсем другое дело.

В то же время племя местных, Сахарави, сражается за то, чтобы сохранить, в свою очередь, выход к морю, помимо небольшой территории, зажатой между тем, что уже «отжало» Марокко, и Алжиром с Мавританией. А Алжир поддерживает это племя, отсюда и рост напряжения между двумя, вроде бы, братскими странами.

Согласитесь, чем-то знакомая ведь ситуация.