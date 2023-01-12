​Сборная Марокко не полетит на чемпионат африканских наций

Совсем скоро стартует чемпионат африканских наций. Это континентальный турнир с участием сборных, но гораздо менее престижный, чем Кубок африканских наций. Дело в том, что в чемпионате африканских наций не выступают «легионеры», то есть футболисты, которые представляют зарубежные клубы.

Сборная Марокко не сможет принять участие в чемпионате африканских наций, о чём было объявлено официально. Дело в том, что авиаперевозчику Royal Air Maroc запрещено входить в воздушное пространство Алжира из-за проблем в отношениях между странами. Именно в Алжире пройдёт предстоящий турнир.