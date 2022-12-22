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Кубок африканских наций

​Авраам Грант возглавил сборную Замбии официально

22 Декабря 2022 • 17:49 Комментировать

Известный главным образом по работе с «Челси» израильский тренер Авраам Грант возглавил сборную Замбии. Местная футбольная ассоциация объявила о подписании с 67-летним специалистом контракта на два года.

«Я искал правильный вызов, и именно поэтому выбрал сборную Замбии.  Я приехал из-за вызова. Надеюсь, что когда я уйду, то оглянусь и скажу, что мы проделали хорошую работу и заложили хороший фундамент на будущее. Думаю, у сборной Замбии есть потенциал», - слова Гранта с пресс-конференции приводит BBC.

Самым выдающимся достижением сборной Замбии является победа на Кубке африканских наций в 2012 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Авраам Грант Сборная Замбии
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