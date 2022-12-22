Известный главным образом по работе с «Челси» израильский тренер Авраам Грант возглавил сборную Замбии. Местная футбольная ассоциация объявила о подписании с 67-летним специалистом контракта на два года.

«Я искал правильный вызов, и именно поэтому выбрал сборную Замбии. Я приехал из-за вызова. Надеюсь, что когда я уйду, то оглянусь и скажу, что мы проделали хорошую работу и заложили хороший фундамент на будущее. Думаю, у сборной Замбии есть потенциал», - слова Гранта с пресс-конференции приводит BBC.

Самым выдающимся достижением сборной Замбии является победа на Кубке африканских наций в 2012 году.