Селемани: «Я очень хотел перейти в «Генк»

Вингер национальной сборной Коморских Островов Фаиз Селемани высказался об упущенной возможности перехода в один из ведущих клубов Бельгии.

«Я до сих пор разочарован, что трансфер сорвался. Я очень хотел перейти в «Генк», - приводит слова футболиста Het Nieuwsblad.

Прошедшим летом «Генк» предложил Селемани контракт, однако игрок посчитал предложенную зарплату слишком низкой.

Селемани выступал за сборную Коморских Островов в историческом для неё Кубке Африканский наций в 2021 году, где команда сумела дойти до стадии 1/8 финала, уступив хозяевам турнира национальной сборной Камеруна.