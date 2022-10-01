Гвинею лишили права проведения Кубка Африки

Гвинея была лишена права проведения Кубка африканских наций в 2025 году. Такое решение приняла конфедерация футбола Африки. Причиной стала неготовность инфраструктуры к континентальному турниру.

«В стране не готовы к такому турниру. Мы намерены запустить прием новых заявок, поскольку в Гвинеи нет нужных условий для проведения Кубка Африки», - передает слова главы CAF Патриса Мотсепе Goal.com.

Действующим триумфатором Кубка африканских наций является сборная Сенегала. В финальном поединке, состоявшемся в Камеруне, национальная команда обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти.