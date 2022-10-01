Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Гвинею лишили права проведения Кубка Африки

01 Октября 2022 • 07:40 Комментировать

Гвинея была лишена права проведения Кубка африканских наций в 2025 году. Такое решение приняла конфедерация футбола Африки. Причиной стала неготовность инфраструктуры к континентальному турниру.

«В стране не готовы к такому турниру. Мы намерены запустить прием новых заявок, поскольку в Гвинеи нет нужных условий для проведения Кубка Африки», - передает слова главы CAF Патриса Мотсепе Goal.com.

Действующим триумфатором Кубка африканских наций является сборная Сенегала. В финальном поединке, состоявшемся в Камеруне, национальная команда обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок Африки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Октября
07:40 · Кубок Африки
Гвинею лишили права проведения Кубка Африки
11 Августа
08:34 · Кубок Африки
Халилходжич будет уволен из сборной Марокко
05 Августа
01:33 · Кубок Африки
Милла ответил де Лаурентису, который пренебрежительно отозвался о Кубке Африки
15 Июля
13:50 · Кубок Африки
​В Нигерии разыграли лютый договорняк – только посмотрите, как футболисты бьют пенальти 1 видео
06 Июля
16:34 · Кубок Африки
​В Африке два матча завершились с результатами 95:0 и 91:1 – начато расследование о возможных договорняках 1
03 Июля
16:52 · Кубок Африки
​Кубок африканских наций сдвинули на полгода из-за дождей
14 Июня
00:10 · Кубок Африки
Нигерия одержала самую крупную победу в своей истории, Осимхен забил четыре мяча
06 Июня
23:17 · Англия. Премьер-лига
Салах пропустит матч сборной Египта из-за повреждения
01 Марта
21:43 · Англия. Премьер-лига
Эльнени – о поражении в финале Кубка Африке: «Мне становится грустно, когда вспоминаю этот матч»
09:18 · Кубок Африки
Президент Камеруна заменил главного тренера сборной
11 Февраля
21:29 · Кубок Африки
После победы на КАН в Сенегале назовут стадион в честь Мане
10 Февраля
02:11 · Англия. Премьер-лига
Камерунский журналист рассказал подробности про благородный поступок Мане
08 Февраля
18:48 · Кубок Африки
​У вратаря Египта была шпаргалка на бутылке 2 видео
18:42 · Кубок Африки
​Вратарь Египта раскрыл слова Салаха перед пенальти от Мане
15:51 · Кубок Африки
​Мане оплатил лечение ребёнка после случайной встречи в больнице 1
Все новости
Рекомендуем