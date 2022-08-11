Халилходжич будет уволен из сборной Марокко

Боснийский специалист Вахид Халилходжич может в скором времени остаться без работы. Согласно сообщениям журналистов Hisport, сборная Марокко планирует отправить в отставку 70-летнего специалиста.

Халилходжич занимает пост наставника марокканской команды с 2019 года. Под руководством этого специалиста африканская сборная одержала 20 побед и семь раз сыграла вничью в 30 поединках.

Ранее тренер отметился работой в «ПСЖ», «Нанте», загребском «Динамо», «Трабзонспоре». На международном уровне специалист поработал с национальными сборными Кот-д’Ивуара, Японии и Алжира.